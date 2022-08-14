Унаслідок обстрілів Миколаєва пошкоджено будинки, магазини, водопровід і трамвай. Фото

Унаслідок учорашніх обстрілів Миколаєва пошкоджень зазнали житлові будинки, магазини і промислові обʼєкти в Інгульському районі.

Поранень зазнала одна людина, повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у телеграмі.

Атака відбулася близько 20:00 – росіяни стріляли "смерчами".

Фото: Сєнкевич у Телеграм

Фото: Сєнкевич у Телеграм

Фото: Сєнкевич у Телеграм

Фото: Сєнкевич у Телеграм

Фото: Сєнкевич у Телеграм

Фото: Сєнкевич у Телеграм

Фото: Сєнкевич у Телеграм

Зранку пошкодження оглядають працівники адміністрації району. Вони фіксують збитки та видають людям плівку і ОСБ-плити.

Хвостова частина ракети пошкодила трубу водопроводу. Потрапив під обстріл і міський трамвай – вибито скло. Водій не постраждав, пасажирів у салоні не було. КП "Миколаївелектротранс" вже замінили склопакет, трамвай може знову виходити на маршрут.

Фото: Сєнкевич у Телеграм

"Пізніше, вночі близько 02:00 російські терористи знову обстріляли місто. Наслідки цих ударів з’ясовуємо", – повідомив Сєнкевич.

Нагадаємо, росіяни з "урагану" також атакували портову інфраструктуру Миколаєва. Наслідки встановлюють.