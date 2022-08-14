Головне за ніч. Неділя, 14 серпня

Бої на Донеччині, обстріл Дніпропетровщини і Сумщини, удари по Миколаєву, вибори очільника британського уряду.

Ніч минула загалом спокійніше, ніж попередня, але була тривожною на Харківщині, Донеччині, Луганщині, Дніпропетровщині, Миколаївщині, Херсонщині.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що Сили оборони України відбили безглуздий штурм ворога в районі Долини на Слов’янському напрямку, де окупанти намагалися прорвати оборону наших підрозділів. Бої тривають в районі Івано-Дарʼївки, на Бахмутському і Авдіївському напрямках, біля Павлівки.

На Донецькому напрямку ворог обстрілював наші підрозділи із танків, ствольної та реактивної артилерії. З метою розвідки маршрутів логістичного забезпечення та об’єктів критичної інфраструктури вів повітряну розвідку БпЛА.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 14 серпня – у нашій новині.

Нагадаємо, станом на вчора Росія втратила у війні проти українців 43 400 осіб. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що українські захисники розгромили п'яту частину російських окупаційних військ.

Генштаб також інформує, що ЗСУ за добу ліквідували 150 окупантів і один ворожий вертоліт. Загарбники також позбулися п’яти БпЛА оперативно-тактичного рівня. Загальні бойові втрати РФ з 24 лютого по 14 серпня орієнтовно склали 43 550 осіб.

Найбільших втрат противник зазнав, як і раніше, на Донецькому напрямку.

Про інші втрати загарбників – у новині.

Учора російська армія атакувала портову інфраструктуру Миколаєва. Окупанти випустили три реактивні снаряди з систем залпового вогню "Ураган".

Обійшлося без людських втрат, повідомили в оперативному командуванні "Південь".

За годину після цього росіяни випустили шість реактивних снарядів зі "смерчів" по житлових кварталах і промислових обʼєктах Миколаєва. Пошкоджень зазнали декілька будівель, поранено мирного мешканця.

Росія уночі вчергове обстріляла два райони Дніпропетровщини. В Марганці є поранений. Під ворожим вогнем також знову опинився Нікополь. У місті зафіксовано 20 влучань зі ствольної артилерії. Пошкоджено девʼять багатоповерхівок і вісім приватних будинків, школа і магазини, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

По Марганцю росіяни били з "градів". У мирні квартали прилетіло 30 російських снарядів. Поранений 69-річний чоловік у лікарні. У місті понівечені понад 10 приватних будинків та електромережа.

"У Криворізькому районі під обстріл ворожих «Ураганів» потрапила Зеленодольська громада. Без жертв та руйнувань", – додав голова ОВА.

Ворог уночі обстріляв Миколаїв, вранці – Сумщину. Росіяни вели вогонь по Харківській, Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській областях.

Про це йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

У Сумській області зранку був обстріл Юнаківської громади з мінометів − 3 прильоти. Без втрат.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Чернігівщині, Київщині та Житомирщині.

Давно ми нічого не повідомляли про хід виборів наступника Бориса Джонсона. Або наступниці, адже саме міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трасс на 22 відсоткові пункти випереджає свого суперника Ріші Сунака у боротьбі за посаду прем’єр-міністра країни.

Такими є результати опитування членів Консервативної партії, проведене “Opinium Research”.

Серед вибірки із 450 членів партії, які вирішили, як вони голосуватимуть на поточних виборах керівництва, Трасс, лідерство якої також показали інші опитування, набрала 61%, а колишній міністр фінансів Сунак – 39%.

Трьома основними причинами підтримки Трасс були неприязнь до Сунака, відчуття, що вона заслуговує на більшу довіру, і вірність Борису Джонсону. Зазначимо, саме відставка Сунака сприяла падінню уряду Джонсона.

Нагадаємо, нового очільника британського уряду обирають близько 200 тисяч консерваторів. Голосування проводиться поштою, а переможця має бути оголошено 5 вересня.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті. Сподіваємося, добрих новин ставатиме більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!