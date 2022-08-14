Ворог уночі обстріляв Миколаїв, вранці – Сумську область, – ОВА

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Чернігівщині, Київщині та Житомирщині.

У Сумській області зранку був обстріл Юнаківської громади з мінометів − 3 прильоти. Без втрат. Вчора за день росіяни росіяни здійснили 15 обстрілів восьми прикордонних громад − Шалигинської, Хотінської, Білопольської, Зноб-Новгородської, Есманської, Новослобідської, Буринської та Великописарівської. Зафіксовано 223 прильоти. Є руйнування, повідомили в зведенні від ОВА станом на 8 ранку

На Дніпропетровщині російська армія знову обстріляла два райони – Нікопольський та Криворізький. По Нікопольському ударили тричі – з "градів" та ствольної артилерії. У Нікополі та Марганці пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, школа, магазини, газоводи та лінії електропередач. У Марганці поранено одну людину, вона госпіталізована. У Криворізькому районі ворог обстріляв Зеленодольську громаду. Без жертв та руйнувань.

У Харківській області сьогодні вночі окупанти влучили по цивільній інфраструктурі Зміївської громади. Горіли авто, приватне домоволодіння, пошкоджена критична інфраструктура. За попередніми даними, постраждали троє людей.

По області протягом доби ворог із артилерії бив по Харківському, Чугуївському, Ізюмському районах. У Харкові вночі ударів не було. Вчора ввечері близько 18 години зафіксували обстріл РСЗВ у Київському районі Харкова. Постраждалих немає, горіли господарчі споруди приватних домоволодінь.

Окупанти намагалися штурмувати поблизу Спірного та Серебрянки – населених пунктів Донеччини, які розташовані на межі з Луганською областю. Армія ворога зазнала вогневого ураження від ЗСУ та відступила, як і після ще семи спроб штурму з різних боків. На двох напрямках бої точаться і дотепер. Поблизу десятьох міст та сіл росіяни атакували з повітря, зафіксовані ракетні удари. Тільки за останню ніч артилерійські підрозділи ворога 15 разів обстрілювали населені пункти ствольним та реактивним озброєнням. У Сватовому високопосадовці з Росії агітували біженців взяти участь у псевдореферендумі, обіцяли вирішити всі проблемні питання.

У Донецькій області ситуація в області важка, за добу обстріляні Авдіївка, Бахмут, Краматорськ, Торецьк, с. Яковлівка, с. Карлівка, с. Галицинівка, смт. Північне, с. Первомайське, с. Мар’їнка, с. Срібне. Пошкоджено понад сто об’єктів, в тому числі 94 житлових будинки (приватні і багатоповерхові), приміщення ПРАТ "АКХЗ", дитячий садок, два автомобілі, приміщення ПАТ "Краматорського заводу теплоприладів", школа. За добу по області двоє загиблих, 10 поранених. Обов'язкова евакуація населення триває.

Сьогодні вночі ворог обстріляв Миколаїв. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється. Вчора ввечері Миколаїв також зазнав обстрілів – шістьма реактивними снарядами системи залпового вогню "Смерч" били по житлових кварталах та промислових об’єктах міста. Пошкоджень зазнали кілька будівель, поранення отримала одна цивільна особа.

Також 13 серпня трьома реактивними снарядами системи залпового вогню "Ураган" атаковано портову інфраструктуру Миколаєва. Без жертв. Вночі внаслідок обстрілів с. Галицинове Галицинівської громади пошкоджено господарські споруди. Постраждалих немає. Ввечері було зафіксовано ворожий обстріл смт Первомайське Первомайської громади. Постраждалих немає. Вчора ввечері були обстріли за межами сіл Червна Долина та Поляна. Вночі – обстріли по сільськогосподарських спорудах с. Широке. Постраждалих немає. Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Так, протягом минулої доби були обстріли територій смт Березнегувате, сіл Лепетиха та Кавказ.

У Херсонській області ЗСУ продовжують влучні удари по позиціях окупантів. У деокупованих населених пунктах життя розвивається: Укрпошта почала видавати пенсії, також у цих селах працюють волонтери, медики і правоохоронці. Загалом ситуація по області напружена. Практично не залишилося незахоплених росіянами установ та підприємств. Критичною залишається ситуація в області у освітній сфері: за інформацією пропагандистських ЗМІ, на території Херсонщини буде працювати біля 100 навчальних закладів, але бракує педагогів.

Нагадаємо, згідно зі зведенням Генштабу, ворог намагався провести розвідку боєм в районі населеного пункту Питомник, успіху не мав, зазнав втрат та відійшов. Завдав авіаційних ударів біля Перемоги, Ртищівки та Питомника. Росія вживає заходів з логістичного забезпечення підрозділів та поповнення втрат.