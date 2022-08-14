Україна змінює військову стратегію завдяки західній далекобійній зброї, – New York Times

Україна після важких обстрілів з боку російської артилерії і втрати деяких позицій останніми тижнями змінила військову стратегію завдяки новій зброї. Оснащені аресеналом озброєння великої дальності та за допомогою місцевих партизанів сили оборони змогли завдати ударів по російських військах далеко в тилу ворога. Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Захисники порушили критичні лінії постачання і все частіше бʼють по цілях, які мають ключове значення для бойового потенціалу Москви.

Нова зброя змусила РФ перебудуватися на полі бою та дала українцям деяку фору для ухвалення більш стратегічних рішень. Зокрема, цього тижня на російській авіабазі в Криму відбулася серія вибухів, внаслідок яких було знищено не менше восьми бойових літаків.

За словами українського чиновника, з яким спілкувались журналісти, вибухи відбулися внаслідок завданого спецназом удару за підтримки місцевих партизанів.

Українські військові поки не досягли великих територіальних успіхів, але їм вдалося уповільнити просування Росії та зупинити важкі втрати. Росіяни все ще продовжують тиснути на сході та півдні. Вони досі мають достатньо сил для продовження наступальних операцій.

Україна ж тим часом завдає ударів по мостах, якими росіяни здійснюють постачання.

"Південний театр тепер фактично поділено навпіл – поділено Дніпром – і британська розвідка заявила, що навіть якщо РФ вдастся провести значний ремонт мостів, які обстріляли українські сили, споруди залишаться потенційно слабким місцем", – йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, захисники завдали ударів по Антонівському мосту та мосту біля Каховської ГЕС. Окупанти намагаються їх відремонтувати, оскільки від цих шляхопроводів залежить постачання та можливість руху військ.