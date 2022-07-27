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ЗСУ знову завдали удару по Антонівському мосту в окупованому Херсоні

Рух по шляхопроводу перекрито.

ЗСУ знову завдали удару по Антонівському мосту в окупованому Херсоні
Антонівський міст після першого удару (ілюстративне фото)
Фото: Стергій Стерненко в твіттері

У ніч на 27 липня Збройні сили України завдали чергового удару по Антонівському мосту в окупованому Херсоні.

Це підтвердила керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

"Так, удари, були, але вони були філігранні", - сказала вона.

Гуменюк наголосила, що ЗСУ тримають під вогневим контролем стратегічно важливі транспортні шляхи, які мають критичне значення для ворога.

"Це не дає йому можливості маневрів, підтягувати сили і боєприпаси. Те, що увага прикута до моста, це зрозуміло, але я зауважу, що ми цінуємо все, що є в нашій країні, навіть коли воно під окупантами. Ми не руйнуємо інфраструктуру, ми руйнуємо плани ворога. Робота нашої артилерії настільки делікатна і ювелірна, що вона більше спрямована на деморалізацію війська", – зазначила речниця ОК "Південь".

Повідомлення про удар по мосту почали з'являтися в місцевих Telegram-каналах цієї ночі. Спочатку окупаційна "влада" заявила, що ППО збила всі ракети, які повинні були вдарити по мосту. Однак вранці вони змінили свою риторику і заявили, що "рух по мосту перекрито після обстрілу ЗСУ".

Нагадаємо, минулого тижня ЗСУ вдарили по Антонівському мосту, щоб порушити військову логістику противника. Міст був пошкоджений, але придатний для експлуатації. Пізніше жителів Херсона попередили, що їздити по мосту небезпечно, а окупаційна "влада" оголосила про "тимчасове обмеження руху" по шляхопроводу.

Також повідомлялося, що російські війська хочуть облаштувати понтонну переправу в районі Херсона через пошкодження Антонівського мосту, оскільки знайти документацію для його ремонту вони не можуть.

Антонівський міст – єдиний у Херсоні через річку Дніпро. Росіяни використовували його для транспортування своєї техніки і боєприпасів.

Наразі окупанти охороняють Кримський міст "шаленою" кількістю ППО.

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