Окупанти будують фортифікаційні споруди біля Антонівського мосту, - Херсонська ОДА

Місцеві жителі повідомляють, що у деяких тергромадах значно збільшилася кількість техніки та російських військових, які забороняють ремонтувати світло- та водопостачання, а також користуватися телефонами.

За повідомленнями місцевих мешканців, російські окупанти будують фортифікаційні споруди біля Антонівського мосту під Херсоном.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОДА.

“Окупанти активізувалися у самому Херсоні. У місті побільшало патрулів окупантів та перевірок людей на вулицях та блокпостах. Ворог чинить тиск на місцеве населення, окупанти відбирають автівки у херсонців, грабують місцеві підприємства”, - йдеться у повідомленні.

Влада Херсонщини зазначає, що у області працюють лише деякі інтернет-провайдери, трафік яких йде через Росію. Відповідно, банкінг, українські інформаційні ресурси, деякі соцмережі не працюють без сервісів VPN.

Також погано працюють сім-карти, що продають окупанти - недоступно багато сервісів, неможливо додзвонитися на українські номери та не завжди ловить мережа.

За останню добу вдруге взято в полон голову Милівської громади Олега Яхнієнка, також викрадено єгеря, який охороняє ділянку Чорноморського біосферного заповідника на Кінбурнській косі.

Мешканці Херсонщини евакуюються з області на власний страх та ризик. Єдиний проїзд через Василівку до Запоріжжя закритий, тому колона охочих виїхати стає все більшою.

Окупаційна “влада” та місцеві колаборанти змушують місцевих освітян до співпраці, збирають вчителів для “проходження перепідготовки” в Криму. Втім, освітяни відмовляються йти на співпрацю із ворогом, а окупанти анонсують відкриття менш ніж 20% освітніх закладів в області.

Водночас колаборантка Тетяна Кузьміч, призначена російськими окупантами “очільницею” так званого “департаменту науки та освіти” Херсонщини, організовує вивезення школярів до "Нахімовського військово-морського училища" у Севастополі в тимчасово окупованому Криму.

Нагадаємо, авіація Збройних Сил України завдала потужних авіаударів по позиціях ворога в районі Новопетрівки на Херсонщині.