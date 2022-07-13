Поляки збирають гроші на закупівлю бойових дронів для України

Двоє польських активістів почали збір 4 млн злотих для закупівлі партії бойових дронів, яка має бути переданою Україні.
Про це повідомили організатори збору коштів.
Гроші збираются для закупівлі 20 дронів-камікадзе Warmate виробництва WB Electronics та на наземної станції управління.
Організаційну сторону у вигляді контактів з одержувачем, транспортування та передачі на себе возьме виробник дронів-камікадзе.
Зазначимо, дрон-камікадзе Warmate має максимальну швидкість польоту 150 км/год, може перебувати у повітрі 30 хвилин, і несе бойову частину вагю 0,8 кг. Він може віддалятись від бази на 10 км та набирати висоту 500 метрів.
Нагадаємо, БПЛА Bayraktar “Vanagas”, на який збирали гроші литовці, вже в Україні.
Раніше повідомлялось, що компанія Baykar передасть Україні безкоштовно три безпілотники, на які збирав гроші фонд Сергія Притули. Українці назбирали за три дні 600 млн гривень.