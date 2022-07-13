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Поляки збирають гроші на закупівлю бойових дронів для України

Дрони, які планується передати Україні, виробляються у Польщі.

Поляки збирають гроші на закупівлю бойових дронів для України
Фото: zbiam.pl

Двоє польських активістів почали збір 4 млн злотих для закупівлі партії бойових дронів, яка має бути переданою Україні. 

Про це повідомили організатори збору коштів.

Гроші збираются для закупівлі 20 дронів-камікадзе Warmate виробництва WB Electronics та на наземної станції управління.

Організаційну сторону у вигляді контактів з одержувачем, транспортування та передачі на себе возьме виробник дронів-камікадзе.

Зазначимо, дрон-камікадзе Warmate має максимальну швидкість польоту 150 км/год, може перебувати у повітрі 30 хвилин, і несе бойову частину вагю 0,8 кг. Він може віддалятись від бази на 10 км та набирати висоту 500 метрів.

Нагадаємо, БПЛА Bayraktar “Vanagas”, на який збирали гроші литовці, вже в Україні.

Раніше повідомлялось, що компанія Baykar передасть Україні безкоштовно три безпілотники, на які збирав гроші фонд Сергія Притули. Українці назбирали за три дні 600 млн гривень.

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