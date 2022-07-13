На ремонт і відновлення роботи Охтирської ТЕЦ на Сумщині Кабмін виділив 86,5 мільйона гривень.

Про це повідомив керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, кошти будуть спрямовані на придбання резервного газового котла.

Фото: Telegram/Дмитро Живицький

"Вчора більшість запитань від охтирчан стосувалась саме тепла взимку. Перший вагомий результат нашої роботи в цьому напрямку вже є. Працюємо далі, аби місто ввійшло в новий опалювальний сезон, з мінімальними перешкодами, наскільки це можливо в нинішніх умовах", - наголосив Живицький.

Фото: Telegram/Дмитро Живицький

Нагадаємо, на ремонт трьох ТЕЦ (у Чернігові, Охтирці й Кременчуці) уряд виділив майже 300 млн грн. По 100 млн грн передбачили для Чернігівської теплоелектроцентралі та Кременчуцької.

Також КМУ погодив виділення 1,4 млрд грн для придбання запасу резервного обладнання та матеріалів. Вони в разі руйнування окупантами інфраструктури допоможуть забезпечити людей теплом і водою.

Охтирську ТЕЦ було знищено на початку березня в результаті авіабомбардування російськими винищувачами.