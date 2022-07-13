На Київщині почали збір ранніх зернових

Цього року заплановано збирання ранніх зернових та зернобобових на загальній площі 271,3 тис. га.

Аграрії Білоцерківського та Фастівського районів Київської області розпочали збирання зернових культур урожаю поточного року.

Про це повідомляє сайт Київської ОВА.

Зазначається, що до 12 липня в області вже зібрано 6,8 тис. тонн зернових та зернобобових із площі 2,42 тис. га за середньої врожайності 28,1 ц/га. Культур озимого ячменю намолочено 4,6 тис. тонн, гороху – 2,2 тис. тонн.

Також розпочався збір озимого ріпаку, якого вже намолочено 7,2 тис. тонн із середньою врожайністю 24 ц/га.

ОВА уточнила, що у 2022 році заплановано збирання ранніх зернових та зернобобових на загальній площі 271,3 тис. га, зокрема озимої та ярої пшениці – 203,3 тис. га, ячменю – 50,3 тис. га, жита – 10 ,8 тис. га, вівса – 2,9 тис. га та гороху – 4 тис. га.

Нагадаємо, з 1 липня у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій областях аграрії розпочали збір ранніх зернових та зернобобових культур.