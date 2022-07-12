У ВР зареєстрували законопроєкт, що звільняє від оподаткування спецобладнання для зберігання зернових на полях

Народні депутати зареєстрували у парламенті законопроєкт № 7548, який звільняє від оподаткування ввізним митом імпорт мішків та рукавів, а також спецобладнання для зберігання зернових прямо на полях. Це шанс врятувати врожай в умовах заблокованих портів та переповнених сховищ.

Про це повідомив автор законопроєкту та голова Комітету аграрної та земельної політики Верховної Ради Олександр Гайду на офіційній сторінці парламенту.

"Зберегти цьогорічний урожай - наше першочергове завдання", – наголосив він у повідомленні.

"Через збройну агресію РФ в Україні постала проблема забезпечення належного зберігання зерна через неможливість відправляти його на експорт морськими портами з одночасним виникненням дефіциту місць для зберігання агропродукції. Багато елеваторів було знищено, а наявні зараз не були розраховані на такий обсяг зберігання, оскільки раніше більшість урожаю одразу їхала на експорт і лише частина була на зберіганні і реалізовувалась поступово протягом року", – йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

За словами Гайду, в Україні вже зібрали і намолотили понад 1 млн тонн врожаю. Очікуваний прогноз - близько 50 млн тонн. Однак темпи експорту минулорічного врожаю низькі - близько 2,2 млн тонн за червень. Це означає, що потужностей працюючих елеваторів не вистачить, аби зберегти збіжжя минулого і цього років.

"На жаль, частина аграріїв вже продає зібране нижче собівартості. Деякі навіть не знають, чи збирати взагалі. Це не вихід із ситуації, а удар по кожному господарству, продбезпеці держави та всього світу. Якщо ми зараз не активізуємося, а експортні шляхи не розширяться, у жовтні наші елеватори переповняться, аграрії розпродадуть урожай за безцінь, не зможуть виплачувати орендну плату і зрештою відмовляться сіяти наступного року. Аби цього не сталося, маємо сьогодні створити всі умови, аби зберегти врожай і підтримати наших аграріїв. Пільгові умови для закупівлі рукавів - один з таких способів", - зазначив автор законопроекту.

За його словами, експерти оцінюють потребу України в 80 тисячах таких рукавів. Звільнення від ввізного мита здешевить їхню вартість та пришвидшить процедуру закупівлі.

Мова йде про тимчасові засоби зберігання зернових - поліетиленові мішки та рукави, в яких можна зберігати до 200 тонн зернових на полях після збору, а також тимчасові силоси та машини, що призначені для їхнього завантаження і розвантаження.

Нагадаємо, Гідрометцентр дав сприятливий прогноз щодо цьогорічного врожаю в Україні.

Також повідомлялось, що українські аграрії зібрали перший мільйон тонн зерна нового врожаю.

Раніше Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив про те, що війна Росії проти України та блокада українських портів, що перешкоджає експорту мільйонів тонн зерна та становить загрозу голоду у світі, є воєнним злочином, за який РФ нестиме відповідальність.