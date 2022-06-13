Гідрометцентр дав сприятливий прогноз щодо цьогорічного врожаю в Україні

Зараз на півдні України та в деяких інших областях фіксується засуха, проте вже 13-14 червня холодний атмосферний фронт переміщуватиметься із західних областей на східні. Це принесе прохолоду, північний вітер та зниження температури. Очікуються локальні нерівномірні дощі по всій території України. Наступну хвилю спеки не варто чекати раніше 20-27 червня. Далі ж спекотні дні буде змінювати похолодання. Тому загалом погодні умови сприятливі.

Про це на брифінгу повідомила начальниця відділу агрометеорології Гідрометцентру України Тетяна Адаменко, повідомляє кореспондент LB.

«Погодні умови для формування озимих зернових культур: ярого ячменю, вівса – на сьогодні залишаються цілком сприятливими. Хоча останніми днями ми й спостерігаємо хвилю тепла та спеки, а відповідно – більше випаровування вологи з ґрунту, її рівень залишається не достатнім», – заявила вона.

Така ситуація не рівномірна. Цілком достатньо вологи на території західних, північних, північно-східних та центральних областей України. Але що стосується півдня, то засуха, яка є найбільшою загрозою врожаю – була неминучою. Оскільки ще з весни там спостерігалися нетипові для регіону процеси, з переважно високим атмосферним тиском та яскравим сонцем, низькою вологістю повітря та вітрами.

«З початку травня ми вже фіксували засуху на півдні Одещини, яка потім поширилася на інші регіони. На сьогодні ми можемо сказати, що засуха триває в Одеській, Херсонській, Запорізькій областях, у деяких районах Дніпропетровської та центральних районах Полтавської областей», – наголосила Адаменко.

За її словами, спостерігається засуха різного ступеню жорсткості: від слабкої до висихання метрового шару ґрунту. Проте скорочення озимих та ранніх ярових культур не буде критичним, адже врожай вже сформований. Так, наприклад, на півдні Одеської області озимий ячмінь досяг повної стиглості.

Весна в Україні була нетиповою та прохолодною, що сприяло меншому випаровуванню ґрунту, тож на початок червня він був достатньо зволожений. Тому високі температури, що встановилися зараз, не настільки загрозливі. До того ж, це створює сприятливіші умови для кукурудзи та соняшника, які потерпали від прохолодної погоди минулих місяців. На сьогодні ці пізні культури мають сприятливі умови.

Раніше Гідрометцентр України попереджав про надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про те, що очікує на українців із врожаєм у рік повномасштабного вторгнення, читайте в тексті LB.ua «Аграрний фронт: як зібрати, а головне – продати врожай у час війни».