На Кіровоградщині з 24 лютого не демонтували жодного повʼязаного з Росією і СРСР памʼятника

При ОДА тільки в травні створили консультативну раду.

З початку повномасштабного вторгнення Росії у Кіровоградській області не демонтували жодного пам'ятника, який пов'язаний з Росією чи СРСР. Про це свідчить відповідь Кіровоградської ОДА на запит журналіста LB.ua.

У відповіді Кіровоградської ОДА вказали, що з 24 лютого не надходили повідомлення про демонтаж пам'яток, при цьому 21 травня було створено консультативну раду з дерусифікації.

Фото: Олександр Рудманов

“Як правило, консультативні ради та робочі групи створюються з однією ціллю » саботувати процес дерусифікації. Побачимо, чи буде так цього разу”, – заявив LB.ua координатор проєкту "Декомунізація.Україна" Вадим Поздняков.

За даними мапи "Декомунізації", в області є не менше 18 об'єктів, які потрібно демонтувати або дерусифікувати.