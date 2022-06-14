Минулої доби під вогнем опинилися вісім населених пунктів, є загиблі і поранені.

Протягом доби 13 червня російські окупанти завдали ударів по Донецькій області крилатими ракетами, реактивними системами "Град", "Ураган", "Смерч", артилерією і танками.

Про це повідомляє у Facebook Національна поліція України.

Зазначається, що окупанти обстріляли вісім населених пунктів, є загиблі та постраждалі серед мирних жителів.

Під вогнем опинилися Авдіївка, Бахмут, Добропілля, Тоненьке, Новоселівка Перша, Нетайлове, Курахівка, Нью-Йорк. У всіх випадках російські війська цілили по житловому сектору та мирних людях.

Фото: Національна поліція України у Facebook

"Тричі ворог вдарив по Авдіївці "Градами" із магнієвими запалювальними елементами. А вночі від ракетного удару постраждало Добропілля. Росіяни випустили по місту надзвукову крилату протикорабельну ракету Х-22 "Буря" повітряного базування великої дальності", – йдеться у повідомленні.

Фото: Національна поліція України у Facebook

Пошкоджено 60 цивільних об'єктів: 40 житлових будинків (із них 9 багатоквартирних), склад гуманітарної допомоги, школу, центр первинної медичної допомоги, дитячий садок, стадіон, стоматологію, готель, кафе, магазини, гаражі та господарські споруди.

Фото: Національна поліція України у Facebook

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні та завдання ракетних і авіаційних ударів по об’єктах інфраструктури на території України. Ворог несе втрати у живій силі та техніці.