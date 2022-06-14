Протягом доби 13 червня російські окупанти завдали ударів по Донецькій області крилатими ракетами, реактивними системами "Град", "Ураган", "Смерч", артилерією і танками.
Про це повідомляє у Facebook Національна поліція України.
Зазначається, що окупанти обстріляли вісім населених пунктів, є загиблі та постраждалі серед мирних жителів.
Під вогнем опинилися Авдіївка, Бахмут, Добропілля, Тоненьке, Новоселівка Перша, Нетайлове, Курахівка, Нью-Йорк. У всіх випадках російські війська цілили по житловому сектору та мирних людях.
"Тричі ворог вдарив по Авдіївці "Градами" із магнієвими запалювальними елементами. А вночі від ракетного удару постраждало Добропілля. Росіяни випустили по місту надзвукову крилату протикорабельну ракету Х-22 "Буря" повітряного базування великої дальності", – йдеться у повідомленні.
Пошкоджено 60 цивільних об'єктів: 40 житлових будинків (із них 9 багатоквартирних), склад гуманітарної допомоги, школу, центр первинної медичної допомоги, дитячий садок, стадіон, стоматологію, готель, кафе, магазини, гаражі та господарські споруди.
Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні та завдання ракетних і авіаційних ударів по об’єктах інфраструктури на території України. Ворог несе втрати у живій силі та техніці.