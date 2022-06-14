За сьогодні російська армія обстріляла вже три райони Сумської області. Пошкоджено цивільний обʼєкт

Уночі російська армія почала обстріл Зноб-Новгородської громади Сумської області з САУ і мінометів. Було зафіксовано 11 вибухів, за попередніми даними, пошкоджено обʼєкт цивільної інфраструктури.

Про це голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив на каналі в Телеграм.

"О 5:30 ранку ворог розпочав артобстріл громади, 21 прильот з реактивних систем залпового вогню та САУ", – додав він.

В іншому районі області, Сумському, обстрілів уранці зазнала Краснопільська громада. По ній били з артилерії.

"О 6:30 ворог відкрив артилерійський вогонь по території Есманської громади: 28 прильотів з реактивних систем залпового вогню", – написав Живицький.

Есманська громада – це Шосткинський район. У пресслужбі прикордонників заявили, що в цьому районі ще під час опівнічного обстрілу нарахували понад 10 вибухів ворожих мін та артилерійських снарядів.

"Цей же район рашисти 4 рази обстріляли вчора. В одному випадку ворожа артилерія здійснила 12 пострілів з боку селища біла берізка. В інших двох – з боку села троєбортне брянської області із застосуванням мінометів калібру 120 мм та артилерії. Також, як уже повідомлялося, з боку російської попівки випустили три десятки ворожих боєприпасів", – повідомили вони.

Сумщина і Чернігівщина, що межують з областями країни-окупантки, зазнають обстрілів з російської території кожного дня. 13 червня на територію Великописарівської громади на Сумщині ворожий безпілотник скинув гранатометний постріл. Унаслідок вибуху 2 людей поранені, одна загинула.