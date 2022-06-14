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За сьогодні російська армія обстріляла вже три райони Сумської області. Пошкоджено цивільний обʼєкт

Зафіксовано десятки вибухів снарядів ракетних систем залпового вогню. 

За сьогодні російська армія обстріляла вже три райони Сумської області. Пошкоджено цивільний обʼєкт
Обстріл Шосткинського району
Фото: ДПСУ

Уночі російська армія почала обстріл Зноб-Новгородської громади Сумської області з САУ і мінометів. Було зафіксовано 11 вибухів, за попередніми даними, пошкоджено обʼєкт цивільної інфраструктури.

Про це голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив на каналі в Телеграм

"О 5:30 ранку ворог розпочав артобстріл громади, 21 прильот з реактивних систем залпового вогню та САУ", – додав він. 

В іншому районі області, Сумському, обстрілів уранці зазнала Краснопільська громада. По ній били з артилерії. 

"О 6:30 ворог відкрив артилерійський вогонь по території Есманської громади: 28 прильотів з реактивних систем залпового вогню", – написав Живицький.

Есманська громада – це Шосткинський район. У пресслужбі прикордонників заявили, що в цьому районі ще під час опівнічного обстрілу нарахували понад 10 вибухів ворожих мін та артилерійських снарядів.

"Цей же район рашисти 4 рази обстріляли вчора. В одному випадку ворожа артилерія здійснила 12 пострілів з боку селища біла берізка. В інших двох – з боку села троєбортне брянської області із застосуванням мінометів калібру 120 мм та артилерії. Також, як уже повідомлялося, з боку російської попівки випустили три десятки ворожих боєприпасів", – повідомили вони. 

Сумщина і Чернігівщина, що межують з областями країни-окупантки, зазнають обстрілів з російської території кожного дня. 13 червня на територію Великописарівської громади на Сумщині ворожий безпілотник скинув гранатометний постріл. Унаслідок вибуху 2 людей поранені, одна загинула.

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