ППО запобігла ракетному удару по Одеській області: знищено два "Онікси"

Уранці 14 червня російська армія вчинила спробу ракетного удару по Одеській області.

Дві ракети "Онікс" були випущені з берегового ракетного комплексу з території АР Крим, повідомили в Телеграм-каналі Одеської міської ради.

"Були знищені над морем підрозділом протиповітряної оборони", – йдеться в повідомленні.

"Онікс" – це радянська гіперзвукова протикорабельна ракета середнього радіусу дій. Розроблена наприкінці 70-х років.

На початку червня ВМС ЗСУ повідомили, що ворог почав використовувати для наземних цілей протикорабельні ракети, основне призначення яких – ураження бойових кораблів та суден. Це може свідчити про те, що Росія використала значний обсяг сучасної ракетної зброї та змушена застосовувати застарілі типи.