Україна потребує ще більше важкої зброї, – Єрмак про нову зустріч у Рамштайні

Все інше сприймається Росією як слабкість.

Наступна зустріч міністрів оборони понад 40 країн та військовій базі Рамштайн має посприяти збільшенню постачання Україні важкої зброї та оперативному навчанню українських військових.

Про це повідомив у Telegram голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

“Рамштайн-3 має стати днем, коли бажання пошуку компромісів з тим, хто обирає насилля, зміниться розумінням важливості сили для досягнення миру і побудови нового світового порядку”, – зазначив Єрмак.

Він додав, що потрібно ще більше зброї та оперативне навчання українських військових.

“Все інше сприймається ворогом як слабкість”, – наголосив він.

Нагадаємо, 26 квітня у Німеччині на авіабазі ВПС США Рамштайн відбулася перша зустріч міністрів оборони 40 держав. У ній брав участь голова Міноборони України Олексій Резніков. У своїй промові міністр оборони США Ллойд Остін назвав зустріч історичною, зазначивши, що її мета – допомогти Україні перемогти у війні, розпочатій вторгненням Росії, і підготувати оборонні потужності до майбутніх викликів.

23 травня міністри оборони понад 40 країн зібралися на друге засідання щодо військової допомоги Україні. До зустрічі приєдналися країни, які не були присутні на саміті у квітні: Австрія, Боснія і Герцеговина, Колумбія, Ірландія та Косово. У засіданні взяли участь 44 міністри оборони, у тому числі Олексій Резніков та його команда, а також представники ЄС і НАТО.