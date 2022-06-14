Чому після перемоги воювати буде кожен

Поразка путіна стане особистим програшем для 70% росіян, які підтримують його політику та агресію . Після перемоги це буде не просто росія без фюрера, це утворення перетвориться на країну агресивних голодних росіян, які через відкриті кордони після послаблення санкцій знову полізуть світом кричати про братні народи. Небезпека у тому, що це буде з новою силою, адже тепер звинувачуватимуть кожного українця персонально ще й у своєму і до того жалюгідному житті. Звісно, можна буде опісля переможно не зважати, що там за парканом, адже всі маски перед світом знято, відбудовувати країну та рухатися далі. Та для відбудови потрібно повернути своє – поранене, пошкоджене, але ж своє. І зараз йдеться не тільки про українські території.

Поки російські військові намагаються досягти якихось перемог на полі бою, а їх медіа уже успішно провалюють інформаційну війну, то звичайні цивільні на росії не те що проводять активну культурну експансію, а відбувається реальна культурна анексія. Вивозяться наші картини, музейні експонати. Більше того – наші пісні, перекладені на російську, тепер у трендах Тік-току. Хіти Океану Ельзу та Скрябіна звучать московською. Ба більше, нещодавно замахнулись на святе – осквернили “Пливе кача”. І це страшно, оскільки вони відчувають це своїм і пробують легалізувати привласнення нашої культури свято вірячи у власну правоту. Тобто ми маємо справу з божевільними ідейними.

Треба розуміти, що рівень наглості росіян настільки високий, що вони це роблять відкрито і прямо заявляють, що "затрофеїли українську мову". Раніше просувати наративи про “адін народ, адна культура” їм вдавалося через мережу підконтрольних російському мінкульту громадських організацій, благодійних фондів, діячів культури, афілійовану з росією світову інтелігенцію. Наприклад, як це вже відбулося у 2020 році, коли юний волинянин Максим Ткачук отримав перемогу у конкурсі «Stars of the albion 2020» у Лондоні. Тільки є одне але: там хлопець заспівав Мусліма Магомаєва «Сіняя вєчность», Демиса Русосса «Сувенір» і по завершенню, до 75-річчя «Побєди», – «Смуглянку-молдаванку» на мові окупанта. При цьому ще й одягнули дитину у форму червоної армії. Здавалось би, як таке можливо на британському конкурсі під час війни росії проти України? Відповідь серед організаторів: “Підтримали такий «потужний» музичний захід «Россотрудничество», російське посольство у Лондоні, Znaniye Poetry Competition та академія «Музика Нова»”.

І це лише один приклад просування російських наративів на іноземну аудиторію, використовуючи українців або представників інших країн та свої ручні інституції й медіа раніше.

Я слабо вірю, що та нація здатна на переосмислення, покаяння й відмову від старих методів та моделі сприйняття України і нашої нації, а тому матимемо знекровленого, але такого ж агресивного сусіда ще довгі роки. Разом з ним – мережу мистецької, наукової, спортивної агентури у світі. А тому і війна наша продовжуватиметься – на змаганнях, художніх виставках, кінопоказах, фестивалях та наукових конференціях.

І тут усе залежатиме від кожного українця індивідуально незалежно від місця перебування. Чи готовий кожен з нас вивчити справжню історію України і не просто засвоїти, а й використовувати в майбутньому? Чи готовий кожен з нас далі нагадувати кожному росіянину, за яких умов би не зустрілись – чи це паб у Дубліні, чи церемонія Оскара – про його персональну відповідальність за скоєне у майбутньому? Чи зможе кожен з нас бойкотувати те, що організовують росіяни? І головне – чи готовий надалі кожен з нас продукувати українську культуру, науку та все українське не лише для нас, а й для експорту, вказуючи світові, що Україна – це не країна колишнього радянського союзу, це не там, де був Чорнобиль, не країна корупціонерів та олігархів?

Сьогодні Україна – тренд, а мародерська росія – дешева копія. І поки у нас не буде урядової програми інформаційної та культурної політики, орієнтованої на зовнішній сегмент, відстоювання цих нематеріальних інтересів ляже на плечі кожного громадянина України. І нам цей тренд відстоювати, розвивати і транслювати.