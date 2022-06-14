Лише один з десяти російських загарбників готовий до прямого зіткнення з українськими воїнами

Про це йдеться в черговому перехопленні СБУ.

Російські військові настільки налякані ЗСУ, що лише один із десяти готовий до прямого зіткнення з українськими воїнами.

Про це свідчить нове перехоплення, яке спецслужба опублікувала на своєму офіційному Telegram-каналі.

"У нас, бл*ь, дох*я кто отказался. В бой пошли со всего батальона тридцать человек… Кого ранило, кто 200-й, кто 300-й, кто отказался… Всего тридцать человек со всего батальона. Тридцать! Представляешь?" – розповідає дружині рашист.

Зазвичай батальйон налічує від 300 до 900 військовослужбовців у залежності від типу військ.

«Це пояснює, чому російські окупанти все менше йдуть у пряму атаку, а просто здалеку зачищають українські населені пункти артилерією, вбиваючи цивільних», – додають у спецслужбі.

СБУ нагадує росіянам, які хочуть зберегти життя на війні, про «гарячу» телефонну лінію 2402. Зателефонувавши на яку, можна здатися в полон.

Лінія працює цілодобово для українських і російських номерів.

Нагадаємо, спецслужба оприлюднила відео з розповіддю полоненого окупанта, який розстрілював будинки мирних жителів у Сєвєродонецьку, незважаючи на те, що його син воює за Україну.

Раніше завдяки перехопленню стало відомо, що російські окупанти використовують фосфорні бомби на сході України.

Крім того, пресслужба СБУ оприлюднила розмови окупантів, що свідчать про вдалі контратаки ЗСУ на Миколаївсько-Херсонському напрямку.