Ворог продовжує застосовувати в Україні заборонене озброєння та розстрілювати цивільних

Про це свідчить нове перехоплення СБУ.

Російські окупанти вже не вперше використовують фосфорні бомби на сході України. Про це свідчить нове перехоплення СБУ, повідомляє спецслужба на офіційному Telegram-каналі, цитуючи росіян.

"Фосфором жгут. С нашей стороны в хохлячую сторону полетел фосфор", – розповідає матері окупант.

Також, росіянин зізнається, що вони отримали команду розстрілювати усі машини, в тому числі з мирним населенням.

"Будет из машины дуршлаг", – радіє він. У відповідь матір зітхає, але для неї вбивство цивільних людей виправдовується просто – "не судьба".

СБУ нагадує, що використання фосфорних бомб є злочином проти людяності та порушенням Женевської конвенції, а вбивства цивільних суперечать законам і звичаям війни.

"Усі зібрані СБУ дані увійдуть до матеріалів у міжнародних судах, щоб жоден російський злочин не залишився безкарним. Лише у період з 4 по 10 червня 2022 року слідчі СБУ розпочали 594 кримінальні провадження за фактами вчинення злочинів, пов’язаних із відкритою військовою агресією РФ", –резюмують у спецслужбі.

Раніше повідомлялось, що на Харківщині затримали російського агента, який "здавав" ворогу позиції ЗСУ.

Нагадаємо, СБУ повідомляла, що окупанти кидають гранати в підвали, де люди ховаються від обстрілів.

Перед тим росіяни вихвалялися катуванням українських військових та обстрілами мирних населених пунктів.

А у квітні Служба безпеки оприлюднила перехоплену розмову росіян, у якій дружини окупантів закликають своїх чоловіків ґвалтувати українок.