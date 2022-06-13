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Ворог продовжує застосовувати в Україні заборонене озброєння та розстрілювати цивільних

Про це свідчить нове перехоплення СБУ.

Ворог продовжує застосовувати в Україні заборонене озброєння та розстрілювати цивільних
Ілюстративне фото
Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

Російські окупанти вже не вперше використовують фосфорні бомби на сході України. Про це свідчить нове перехоплення СБУ, повідомляє спецслужба на офіційному Telegram-каналі, цитуючи росіян.

"Фосфором жгут. С нашей стороны в хохлячую сторону полетел фосфор", – розповідає матері окупант.

Також, росіянин зізнається, що вони отримали команду розстрілювати усі машини, в тому числі з мирним населенням.

"Будет из машины дуршлаг", – радіє він. У відповідь матір зітхає, але для неї вбивство цивільних людей виправдовується просто – "не судьба".

СБУ нагадує, що використання фосфорних бомб є злочином проти людяності та порушенням Женевської конвенції, а вбивства цивільних суперечать законам і звичаям війни.

"Усі зібрані СБУ дані увійдуть до матеріалів у міжнародних судах, щоб жоден російський злочин не залишився безкарним. Лише у період з 4 по 10 червня 2022 року слідчі СБУ розпочали 594 кримінальні провадження за фактами вчинення злочинів, пов’язаних із відкритою військовою агресією РФ", –резюмують у спецслужбі.

Раніше повідомлялось, що на Харківщині затримали російського агента, який "здавав" ворогу позиції ЗСУ.

Нагадаємо, СБУ повідомляла, що окупанти кидають гранати в підвали, де люди ховаються від обстрілів.

Перед тим росіяни вихвалялися катуванням українських військових та обстрілами мирних населених пунктів.

А у квітні Служба безпеки оприлюднила перехоплену розмову росіян, у якій дружини окупантів закликають своїх чоловіків ґвалтувати українок.

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