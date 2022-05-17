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Росіяни вихваляються катуванням українських військових та обстрілами мирних населених пунктів, - перехоплення СБУ

"Двух пленных взяли. Одному ухо отрезали – он говорить не хотел. Это еще нормально, что ему пулю в лоб не пустили, или БТР-ом не четвертовали. Это еще нормально, мягко..."

Росіяни вихваляються катуванням українських військових та обстрілами мирних населених пунктів, - перехоплення СБУ
Фото: EPA/UPG

Російські загарбники вихваляються катуванням полонених українських військових та обстрілами мирних населених пунктів на Харківщині.

Про це свідчить перехоплена розмова окупантів, яку оприлюднила СБУ.

"Двух пленных взяли. Одному ухо отрезали – он говорить не хотел. Это еще нормально, что ему пулю в лоб не пустили, или БТР-ом не четвертовали. Это еще нормально, мягко... А можно было его просто поставить и короб от пулемёта, 100 патронов, просто в него выпустить, и дуршлачок сделать. Ну, максимум, можно было пальцы отрубить", – розказує своєму батьку росіянин.

Загарбник із захопленням розповідає, що росармія з артилерії обстріляла мирне селище на Харківщині, а потім почала там мародерити.

"Пацаны на разведку сходили, принесли: колбасы, майонеза, сала… По людям прошлись… смысл им залу*аться, у нас стволы, танк. Если кто залу*нется – минус дом и живи, как хочешь", - зауважив росіянин.

Батько замість картати сина через такі вчинки навпаки - радіє, що виховав ката, зауважили у Службі безпеки.

"А тим часом українські захисники роблять свою справу: вибивають ворога на Харківському напрямку, щоб просунутися до кордону з рф", - підкреслили в СБУ.

Нагадаємо, за свідченням полоненого окупанта, Росія навмисно знищувала багатоповерхівки в Харкові.

Раніше СБУ оприлюднила чергову перехоплену розмову загарбників, у якій дружина одного з них закликає вбивати українських дітей і розповідає, що сама б їх катувала.

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