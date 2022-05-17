Росіяни вихваляються катуванням українських військових та обстрілами мирних населених пунктів, - перехоплення СБУ

Російські загарбники вихваляються катуванням полонених українських військових та обстрілами мирних населених пунктів на Харківщині.
Про це свідчить перехоплена розмова окупантів, яку оприлюднила СБУ.
"Двух пленных взяли. Одному ухо отрезали – он говорить не хотел. Это еще нормально, что ему пулю в лоб не пустили, или БТР-ом не четвертовали. Это еще нормально, мягко... А можно было его просто поставить и короб от пулемёта, 100 патронов, просто в него выпустить, и дуршлачок сделать. Ну, максимум, можно было пальцы отрубить", – розказує своєму батьку росіянин.
Загарбник із захопленням розповідає, що росармія з артилерії обстріляла мирне селище на Харківщині, а потім почала там мародерити.
"Пацаны на разведку сходили, принесли: колбасы, майонеза, сала… По людям прошлись… смысл им залу*аться, у нас стволы, танк. Если кто залу*нется – минус дом и живи, как хочешь", - зауважив росіянин.
Батько замість картати сина через такі вчинки навпаки - радіє, що виховав ката, зауважили у Службі безпеки.
"А тим часом українські захисники роблять свою справу: вибивають ворога на Харківському напрямку, щоб просунутися до кордону з рф", - підкреслили в СБУ.
Нагадаємо, за свідченням полоненого окупанта, Росія навмисно знищувала багатоповерхівки в Харкові.
Раніше СБУ оприлюднила чергову перехоплену розмову загарбників, у якій дружина одного з них закликає вбивати українських дітей і розповідає, що сама б їх катувала.