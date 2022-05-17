Ворог уже не має переваги в повітрі, - Маляр

Велика кількість ракет збивається і не влучає в цілі саме завдяки роботі ППО.

Ризик ракетних ударів залишається по всій території України. Але сили ППО України з 24 лютого стали потужнішими. Так само військова зброя, обіцяна Заходом, уже використовується на полі болю.

Про це на брифінгу повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає кореспондентка LB.ua.

"Росія стає передбачуваною, попри те, що вони боролися за статус непередбачуваного ворога. Вони емоційно реагують на будь-які успіхи України. У тому числі міжнародні. Дійсно, на сьогодні ризик ракетних ударів є по всій території України. Це показала ця ніч. По декількох регіонах була велика кількість ударів. Це якраз демонструє цю ситуацію", - заявила вона.

Водночас за словами Маляр, наразі повітряний захист України посилено.

"Протиповітряна оборона України, яку вважали до 24 лютого слабким місцем, показала на сьогоднішній день, що ворог не має переваги в повітрі. Говорити про це абсолютно і 100% захист – звісно, це буде некоректно. Оскільки ракети влучають у ті чи інші об’єкти. Але незрівнянно більша кількість ракет збивається і не потрапляє в цілі саме завдяки роботі ППО. І це на сьогодні вже сотні тисяч врятованих життів", - підкреслила вона.

Заступниця міністра також наголосила, що Україна вже отримує обіцяну допомогу від Заходу.

"Переломний момент уже наступив. Після зустрічі в Рамштайні, де були понад 40 очільників оборонних відомств, допомога Україні тепер колективна. За декілька місяців вона забезпечить паритетну можливість Україні відповідати тим загрозам, які є… Говорити про точні цифри наразі небезпечно. Бо наш ворог відстежує інформацію. Та буде розуміти наші спроможності, якщо ми перейдемо на цифри. Але те, що допомога Заходу на сьогодні вже використовується в боях - це абсолютна правда", - додала Маляр.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко натякнув, що незабаром у столиці розмістять більш сучасні системи протиповітряної оборони.