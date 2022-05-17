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Подоляк підтвердив припинення переговорів між Україною та РФ (оновлено)

"Віддавати будь-що, щоб "зберегти обличчя Путіна", Україна не збирається".

Подоляк підтвердив припинення переговорів між Україною та РФ (оновлено)
Фото: ОПУ

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк підтвердив інформацію російської сторони про те, що процес переговорів між Україною та РФ припинено.

Про це повідомляє УНІАН.

Подоляк також зазначив, що переговорний процес буде відновлено.

"І, як мені здається, модератором буде Зеленський", - сказав він.

Радник голови ОП також заявив, що віддавати будь-що, щоб "зберегти обличчя Путіна", Україна не збирається.

Раніше заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко заявив, що переговори між Росією та Україною "не відбуваються у жодному вигляді".

"Ні, переговори не продовжуються. Україна вийшла практично з переговорного процесу", - сказав він.

Оновлено. Подоляк пояснив, що переговорний процес припинено, оскільки військово-політичне керівництво Росії все ще мислить стереотипно і не враховує змін ситуації в Україні, що відбулися від початку війни, передає "Інтерфакс-Україна".

"Переговорний процес залежить від того, як відбуваються події в Україні. Вони суттєво змінилися від початку війни… Сьогодні він припинений. Припинений, бо після Стамбульського комюніке якихось суттєвих змін чи зрушень немає. РФ усе ще залишається у своєму стереотипному мисленні. РФ за 82 дні війни так і не зрозуміла, що ситуація в Україні взагалі не така, як вони думали із самого початку… Вони досі живуть у світі, де нібито є український нацизм", - розповів Подоляк в ефірі телемарафону.

За словами радника глави ОП, російські директиви щодо України також не змінюються.

"Тобто вони продовжують активно шантажувати. І публічно це проговорюють. Ми чуємо Лаврова або Пєскова, які закидають претензії Україні, хоч і не є учасниками переговорного процесу", - наголосив Подоляк.

"Але підкреслюю: будь-яка війна все одно буде завершуватись за столом переговорів", - додав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що питання перемовин з Росією ускладнюється щоденно через усе нові й нові докази звірств її військових на українських територіях. Він наголосив, що українська сторона готова, для початку, говорити про відведення ворожих військ на позиції до повномасштабного вторгнення.

Минулий очний раунд перемовин українська та російська делегація мали 29 березня в Стамбулі. Після цього переговори проходили в онлайн-форматі. 

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