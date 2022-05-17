Спецслужба встановила вже 1140 російських загарбників, які чинили звірства проти мирного населення Київської області.

Служба безпеки України оприлюднила фото одного з російських військових, хто ґвалтував українських жінок. Це 21-річний Булат Фассахов з Татарстану.

Фото: СБУ

"Це Фассахов Булат Лєнарович, 20.11.2001 року народження. Він – уродженець Республіки Татарстан, проходить службу у 30 окремій мотострілецькій бригаді 2 гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу РФ", – йдеться в повідомленні спецслужби.

СБУ встановила, що під час тимчасової окупації одного з населених пунктів Київщини ця особа скоїла низку воєнних злочинів стосовно цивільного населення. Свідки впізнали його та підтвердили факти злочинів.

Зокрема, злочинець вдерся у помешкання української родини, зачинив її в підвалі, окрім молодої дівчини. Погрожуючи розстрілом всієї сім’ї, солдат зґвалтував дівчину, а потім повторив злочин разом із трьома поплічниками.

СБУ під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора заочно оголосила йому про підозру щодо порушення законів та звичаїв війни.

Загалом СБУ встановила вже 1140 російських загарбників, які чинили звірства проти мирного населення на Київщині.

Раніше повідомляли, що накази ґвалтувати віддавав особисто президент РФ Володимир Путін.