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Росія вранці продовжила обстріл Сумщини: за 30 хвилин – 70 вибухів

Втрат особового складу і техніки немає. 

Росія вранці продовжила обстріл Сумщини: за 30 хвилин – 70 вибухів
Ілюстративне фото
Фото: https://t.me/Zhyvytskyy

Росія продовжує обстріл зі своєї території прикордонних пунктів Сумської області. Близько 8:45 спостерігачі зафіксували пʼять приходів з боку РФ в районі Есмані, повідомили в оперативному командуванні "Північ".

"З 9:30 до 10:00 зафіксовано 70 вибухів в напрямку Бояро-Лежачів з боку території рф", – зазначили військові.

Близько 10:10 було зафіксовані шість вибухів у районі пункту Сопич. 

"Втрат серед особового складу та техніки немає", – додали в ОК "Північ".

Нагадаємо, близько п'ятої години ранку загарбники завдали ракетних ударів по Охтирці Сумської області. Найбільше постраждали центральна частина міста та масив "Дачний". Руйнувань від пʼяти російських ракет зазнали церква, дитсадок і приватні будинки. 

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