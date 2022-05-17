Росія вранці продовжила обстріл Сумщини: за 30 хвилин – 70 вибухів

Втрат особового складу і техніки немає.

Росія продовжує обстріл зі своєї території прикордонних пунктів Сумської області. Близько 8:45 спостерігачі зафіксували пʼять приходів з боку РФ в районі Есмані, повідомили в оперативному командуванні "Північ".

"З 9:30 до 10:00 зафіксовано 70 вибухів в напрямку Бояро-Лежачів з боку території рф", – зазначили військові.

Близько 10:10 було зафіксовані шість вибухів у районі пункту Сопич.

"Втрат серед особового складу та техніки немає", – додали в ОК "Північ".

Нагадаємо, близько п'ятої години ранку загарбники завдали ракетних ударів по Охтирці Сумської області. Найбільше постраждали центральна частина міста та масив "Дачний". Руйнувань від пʼяти російських ракет зазнали церква, дитсадок і приватні будинки.