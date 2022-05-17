В Україні арештовано 434 російські вагони на понад 300 млн гривень

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Головного слідчого Управління Національної поліції спільно з АТ "Укрзалізниця" в рамках кримінального провадження встановили належність 434 залізничних вагонів російським компаніям та їхнє фактичне місце знаходження.

Про це повідомляє портал МВС.

Зважаючи на повномасштабну агресивну війну, яку Росія розв’язала і веде проти України, відповідно до вимог чинного законодавства щодо примусового вилучення об’єктів права власності РФ та її резидентів, за клопотанням Офісу генпрокурора на зазначені вагони було накладено арешт.

Наразі 434 залізничні вагони вартістю понад 300 млн гривень передано в управління до Агентства з розшуку та менеджменту активами (АРМА) з правом комерційного використання, володіння та розпорядження грошима. Отримані кошти від комерційного використання вагонів будуть використані на потреби ЗСУ.

Нагадаємо, ВР внесла зміни до закону про вилучення майна РФ та її резидентів в Україні. Документом уточнюється коло резидентів Російської Федерації, до активів яких застосовуватиметься примусове вилучення в Україні об'єктів права власності.

Мер Львова Андрій Садовий запропонував націоналізувати будівлі, які розташовані на території Львівського автобусного заводу "ЛАЗ", який ще з 1990-х років належить росіянам.