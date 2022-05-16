Податки в Україні значно зростуть, якщо війна триватиме ще три-чотири місяці, – The Economist

У другому кварталі Україна отримала грантів на 4,5 млрд доларів із дефіцитом бюджету в 15 млрд доларів.

Податки в Україні доведеться підвищувати, а видатки скорочувати, якщо війна триватиме ще три-чотири місяці.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко повідомив виданню The Economist.

За словами міністра, у другому кварталі цього року Україна отримала грантів на загальну суму близько 4,5 млрд доларів з бюджетним дефіцитом у 15 млрд доларів. Тому якщо війна в Україні триватиме ще три-чотири місяці, знадобляться болісні заходи, що передбачають різке підвищення податків і різке скорочення видатків.

"Ситуація дуже складна, я не збираюся применшувати це. Але ми можемо з цим упоратися", – каже Сергій Марченко.

Окрім того, економіку може охопити хвиля націоналізації.

"Реальний страх полягає в тому, що те, що в останні роки перетворилося на досить ринкову, вільну економіку, може зіткнутися з хвилею націоналізації, яка зведе нанівець роки важкого прогресу", – додав Марченко.

Нагадаємо, станом на кінець квітня загальні втрати економіки України (прямі і непрямі) через війну коливались від 564 до 600 млрд доларів, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Загальна сума прямого задокументованого збитку інфраструктури сягнула майже 88 млрд доларів.

До 20 травня Європейський Союз здійснить виплату другого траншу надзвичайної макрофінансової допомоги для України в обсязі 600 млн євро.