Пошкоджено 23,5 тис. км доріг та 289 автомобільних мостів, – Кубраков

Через повномасштабну військову агресію російських окупантів Україна зазнала суттєвих втрат у дорожній інфраструктурі. Зокрема, через війну пошкоджено 23 573 км доріг, а також 289 автомобільних мостів.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков під час виступу на Міжнародній Конференції «Європа Карпат» у польському місті Красичин.

За словами Кубракова, російські війська свідомо знищують цивільну інфраструктуру України, а сума задокументованих збитків вже сягає понад 90 млрд доларів, зростаючи кожного дня.

«Враховуючи це, ми змушені оперативно перебудовувати нашу логістичну систему. Наразі працюємо над забезпеченням ланцюгів доставки вантажів, змінюємо напрямки торговельних потоків через блокаду українських морських портів та втрату близько 23% залізничної мережі», – зазначив він.

Міністр назвав загальні втрати у дорожній інфраструктурі України: пошкоджено 23 573 км доріг, 6,3 тис. км головних колій, 289 автомобільних мостів та 41 залізничний міст.

Кубраков подякував міжнародним партнерам за спрощення доставки гуманітарних та інших вантажів, а також за лібералізацію транспортних перевезень загалом.

«Ми вже маємо бездозвільний проїзд для перевізників, а також на території Польщі працює низка логістичних хабів для ефективного керування перевезеннями. Впевнений, що з такою підтримкою перемога неминуча», – наголосив очільник Мінінфраструктури.

Як раніше зазначав Олександр Кубраков, зруйновану транспортну інфраструктуру можливо відновити протягом двох років, а основні її об'єкти – за один рік.