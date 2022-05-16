Двох мешканців Києва, які працюють у сфері IT, підозрюють у співпраці з окупантами. Вони систематично з березня по травень 2022 року надавали державі-агресору та незаконним органами влади на тимчасово окупованій території послуги у сфері інформаційних технологій.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"Зокрема правопорушники забезпечували функціонування програмного забезпечення для ведення господарської діяльності підприємствами, установами та організаціями держави-агресора та незаконних органів влади, створених на тимчасово окупованій території Донецької області", – сказано в повідомленні.

У поліції уточнюють, що йдеться про уродженців Донецької області, 1975 та 1970 років народження. За місцем їх мешкання та роботи правоохоронці провели санкціоновані обшуки, звідки вилучили документи, гроші, флеш-носії та сервери. Усі вилучені речі направлено на відповідні експертні дослідження.

За цим фактом колабораційної діяльності затриманим повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.