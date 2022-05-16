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227 батальйон 127 бригади тероборони Харкова вийшов на ділянку державного кордону

"Ми дійшли, пане президенте! Ми тут! Ми на кордоні!"

227 батальйон 127 бригади тероборони Харкова вийшов на ділянку державного кордону
Фото: скрин відео

Бійці територіальної оборони на Харківщині відтіснили російських військових і вийшли на ділянку державного кордону з Росією.

Про це в ніч на 16 травня повідомило Міністерство оборони України.

"227 батальйон 127 бригади Сил територіальної оборони ЗСУ Харкова витіснив росіян та вийшов на ділянку державного кордону", – йдеться в повідомленні міністерства у фейсбуці.

На оприлюдненому відео тероборонівці доповідають президентові про вихід на кордон.

"Ми дійшли, пане президенте! Ми тут! Ми на кордоні!" – кажуть українські бійці.

На відео військовослужбовці обмовилися, сказавши "15 квітня".

Першим про вихід українських військових на кордон з РФ повідомив волонтер Роман Доник. Увечері він опублікував відео з харківськими тероборонцями.

"Кілька тижнів запеклих боїв. Харківщину очищають від окупантів. Харківський 227-й батальйон 127-ї бригади ТрО вийшов на кордон з країною-агресором в Харківській області", – написав волонтер у фейсбуці.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський призначив нового командувача Сил територіальної оборони ЗСУ. Ним став генерал-майор Ігор Танцюра.

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