"Ми дійшли, пане президенте! Ми тут! Ми на кордоні!"

Бійці територіальної оборони на Харківщині відтіснили російських військових і вийшли на ділянку державного кордону з Росією.

Про це в ніч на 16 травня повідомило Міністерство оборони України.

"227 батальйон 127 бригади Сил територіальної оборони ЗСУ Харкова витіснив росіян та вийшов на ділянку державного кордону", – йдеться в повідомленні міністерства у фейсбуці.

На оприлюдненому відео тероборонівці доповідають президентові про вихід на кордон.

"Ми дійшли, пане президенте! Ми тут! Ми на кордоні!" – кажуть українські бійці.

На відео військовослужбовці обмовилися, сказавши "15 квітня".

Першим про вихід українських військових на кордон з РФ повідомив волонтер Роман Доник. Увечері він опублікував відео з харківськими тероборонцями.

"Кілька тижнів запеклих боїв. Харківщину очищають від окупантів. Харківський 227-й батальйон 127-ї бригади ТрО вийшов на кордон з країною-агресором в Харківській області", – написав волонтер у фейсбуці.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський призначив нового командувача Сил територіальної оборони ЗСУ. Ним став генерал-майор Ігор Танцюра.