Президент Володимир Зеленський запевнив, що влада робить усе можливе, щоб зберігати максимальну увагу світу до України та наших потреб.

Про це він заявив у відеозверненні.

"Усі наші захисники і захисниці! Завершується 81-й день нашої оборони і починається ще один тиждень цілодобової роботи на Україну і на перемогу. Цього тижня буде – як і завжди – багато міжнародної активності, в якій я братиму участь. Ключове – це зброя і фінансова підтримка для України. Фінанси не тільки для того, щоб зберігати стабільність зараз, але й щоб вже розпочинати відбудову зруйнованого Росію. Також працюємо для посилення санкцій проти Росії. Потрібно, щоб партнери щотижнево ухвалювати рішення, які обмежують звʼязки Росії зі світом. Окупанти мають відчувати підвищення ціни війни для них – відчувати постійно", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що наразі першочергово – це нафтове ембарго.

"Ще одне завдання – яке набуває тим більшого значення, чим довше триває війна – робимо все, щоб зберігати максимальну увагу світу до нас, до України. Інформація про наші потреби має бути в новинах усіх держав, які важливі для нас. Має бути там постійно і кожного дня. Зокрема, для цього – для більшої інформаційної і політичної підтримки України – вже у понеділок буду спілкуватись зі студентами провідних американських університетів. Це 63 університети США і два університети Канади, які обʼєднують сотні тисяч студентів і є великою експертною та дослідницькою спільнотою. Їхній голос точно посилить наші можливості. Також заплановане і окреме звернення до студентів Стенфордського університету – наприкінці травня", - зазначив Зеленський.

Він також розпговів, що готується до спілкування з українськими студентами провідних ВУЗів.

"У своєму зверненні до них відповім на деякі важливі складні питання, які вже є у нашому суспільстві, які вже видно. І очікую глибоких запитань від них, від наших студентів", - пояснив президент.