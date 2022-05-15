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Згоріла "Хоста" і здетонував боєкомплект, - українські бійці завдали втрат російським окупантам

По позиціях ворога відпрацювала українська артилерія.

Згоріла "Хоста" і здетонував боєкомплект, - українські бійці завдали втрат російським окупантам
Фото: скріншот відео

Українські артилеристи завдали втрат техніці російських окупантів - учора згоріла їхня самохідна артустановка "Хоста" і здетонував боєкомплект.

Про це повідомили на Facebook-сторінці 28 окремої механізованої бригади ім. Лицарів Зимового Походу.

"Ось таке ударне соло вчора "зіграла" наша лицарська артилерія по виявленим ворожим позиціям. Рашисти були настільки вражені таким майстерним виконанням, що тікали швидше, ніж горіла їхня САУ "Хоста" та детонував боєкомплект", - зазначили українські військові.

На своїй сторінці бійці оприлюднили результати роботи по позиціях ворога.

Нагадаємо, артпідрозділи десантно-штурмових та Сухопутних військ виявили і знищили вогневу позицію реактивної артилерії російських окупантів ("гради", "урагани" і контрбатарейну РЛС).

А через підриви переправи на Сіверському Донці загарбники втратили понад 70 одиниць техніки.

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