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Гаубиці M777 для України вже завантажені на американську базу "Марш", - Генштаб

"ЗСУ вдячні за підтримку та допомогу США".

Гаубиці M777 для України вже завантажені на американську базу "Марш", - Генштаб
Фото: скріншот відео

Гаубиці M777 для України вже завантажені на американську базу повітряного резерву "Марш".

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

"Міністерство оборони США офіційно повідомляє, що "Гаубиці M777 завантажені на C-17 військовослужбовцями та військовослужбовицями Повітряних сил США на базу повітряного резерву "Марш" у рамках допомоги США Україні", - йдеться в повідомленні Генерального штабу.

В командуванні висловили вдячність США за підтримку та допомогу, а також оприлюднили відео завантаження артсистем на військово-транспортний літак.

Нагадаємо, днями Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав, як працюють американські гаубиці типу М777 калібру 155 мм.

Сухопутні війська відпрацювали навички наступальних дій на американських БТРах.

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