В Одесі знешкодили дві ворожі морські міни, - Братчук

Влада області закликала жителів не гуляти на чорноморському узбережжі через небезпеку для життя.

На Чорноморське узбережжя Одеси винесло дві ворожі морські міни, їх уже знешкодили.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Дві морські міни, що їх винесло на Чорноморське узбережжя в Одеській області, - вони знешкоджені на безпечній відстані фахівцями ВМС ЗСУ", - розповів Братчук.

Він закликав жителів області не "гуляти на одеських пляжах, купатися у Чорному морі, гуляти на Чорноморському узбережжі", бо нині це небезпечно для життя. "Смертельно небезпечно", - наголосив речник адміністрації.

Нагадаємо, про небезпечні знахідки очільник Одещини Максим Марченко повідомив 14 травня.