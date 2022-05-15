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В Одесі знешкодили дві ворожі морські міни, - Братчук

Влада області закликала жителів не гуляти на чорноморському узбережжі через небезпеку для життя.

В Одесі знешкодили дві ворожі морські міни, - Братчук
Фото: od-news.com

На Чорноморське узбережжя Одеси винесло дві ворожі морські міни, їх уже знешкодили.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Дві морські міни, що їх винесло на Чорноморське узбережжя в Одеській області, - вони знешкоджені на безпечній відстані фахівцями ВМС ЗСУ", - розповів Братчук.

Він закликав жителів області не "гуляти на одеських пляжах, купатися у Чорному морі, гуляти на Чорноморському узбережжі", бо нині це небезпечно для життя. "Смертельно небезпечно", - наголосив речник адміністрації.

Нагадаємо, про небезпечні знахідки очільник Одещини Максим Марченко повідомив 14 травня.

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