В Одесі знешкодили дві ворожі морські міни, - Братчук

На Чорноморське узбережжя Одеси винесло дві ворожі морські міни, їх уже знешкодили.
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
"Дві морські міни, що їх винесло на Чорноморське узбережжя в Одеській області, - вони знешкоджені на безпечній відстані фахівцями ВМС ЗСУ", - розповів Братчук.
Він закликав жителів області не "гуляти на одеських пляжах, купатися у Чорному морі, гуляти на Чорноморському узбережжі", бо нині це небезпечно для життя. "Смертельно небезпечно", - наголосив речник адміністрації.
Нагадаємо, про небезпечні знахідки очільник Одещини Максим Марченко повідомив 14 травня.