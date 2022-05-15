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За добу майже 66 тисячам споживачів відновили електропостачання, - Міненергетики

Газопостачання відновлено понад 12 тисячам абонентів.

За добу майже 66 тисячам споживачів відновили електропостачання, - Міненергетики
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

За минулу добу вдалося відновити електропостачання близько 65,8 тисячам споживачів.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства енергетики України.

"Зокрема, в Київській області — 16,2 тисячам, Чернігівській – 11,3 тисячам, Харківській – 10 тисячам, Одеській – 8,5 тисячам, Дніпропетровській - 6,4 тисячам, Донецькій – 4 тисячам, Миколаївській - 3,1 тисячам, Сумській - 2,7 тисячам, Херсонській – 2,6 тисячам, Житомирській – 1 тисячі споживачів", - зазначили в міністерстві.

Станом на 15 травня залишаються знеструмленими майже 873 населені пункти (загалом це близько 686 тисяч споживачів). Найбільше - у Донецькій області (323 тисячі споживачів), Харківській (149 тисяч) та Луганській (понад 128 тисяч).

Понад 12 тисячам абонентів відновили газопостачання. Наразі без нього все ще залишаються 216,5 тисяч абонентів. 

№Найбільш складна ситуація із газопостачанням спостерігається в Запорізькій, Київській, Чернігівській, Миколаївській та Харківській областях", - додали в міністерстві.

У відомстві підкреслили, що в деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або неможливі через активізацію бойових дій та виникнення нових пошкоджень.

Нагадаємо, за інформацією влади Луганщини, у Попасній та Рубіжному світло, газ та водопостачання вже не відновити до кінця війни.

Великобританія надішле Україні ще 287 мобільних генераторів - їх вистачить для живлення понад 8000 будівель (лікарень, укриттів).

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