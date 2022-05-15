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У Празі організували акцію на підтримку захисників Маріуполя, - Перебийніс

У столиці Чехії зібралися на захід сотні людей.

У Празі організували акцію на підтримку захисників Маріуполя, - Перебийніс
Фото: Facebook/ Yevhen Perebyinis

У столиці Чехії - Празі - організували акцію на підтримку захисників Маріуполя.

Про це повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс.

"Сотні людей зібралися сьогодні в центрі Праги, щоб висловити підтримку захисникам Маріуполя та вимогу до світової спільноти врятувати українських військових, які перебувають у підземеллях Азовсталі", - зазначив посол.

Фото: Facebook/ Yevhen Perebyinis

Фото: Facebook/ Yevhen Perebyinis

Перебийніс додав, що участь в акції на підтримку українських військових узяла дружина одного з героїв - Аріна Хаванських.

Фото: Facebook/ Yevhen Perebyinis

Нагадаємо, дружини та матері захисників Азовсталі вилетіли на зустріч з президентом Туреччини. Вони хочуть попросити Реджепа Ердогана об’єднати з президентом Китаю зусилля з порятунку захисників Маріуполя.

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