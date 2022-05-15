Поведінка РФ рівносильна односторонній відмові від угоди з НАТО, - Бербок

"Російський уряд ясно дав зрозуміти, що Основоположний акт Росія-НАТО для нього більше нічого не вартий", - зауважила очільниця МЗС Німеччини.

Поведінка Росії рівносильна односторонній відмові від угоди про співпрацю з НАТО від 1997 року.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє Reuters.

"Російський уряд ясно дав зрозуміти, що Основоположний акт Росія-НАТО для нього більше нічого не вартий. Тому тепер ми маємо визнати, що цей базовий акт також був в односторонньому порядку розірваний Росією, а не НАТО", - сказала Бербок.

Угода 1997-го була розроблена для зміцнення довіри та обмеження військової присутності обох сторін у Східній Європі. У 2014 році після захоплення РФ українського Криму НАТО призупинило практичну співпрацю з країною-агресором. Натомість Росія призупинила свою місію в НАТО та закрила офіс альянсу в Москві у жовтні 2021 року на відповідь на висилку російських дипломатів.

Нагадаємо, країни НАТО домовились підтримувати Україну далі, щоб допомогти їй "витіснити Росію".