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​Фінляндія підтвердила припинення поставок електроенергії з Росії

Російська електрика складає 10% споживання в країні.

​Фінляндія підтвердила припинення поставок електроенергії з Росії
Фото: dtek.com

Компанія Fingrid, яка контролює електромережі Фінляндії, підтвердила, що в ніч на суботу електропостачання з Росії було припинене.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Helsingin Sanomat.

RAO Nordic, дочірня компанія російської енергетичної компанії "Интер РАО", повідомила, що з 14 травня не постачатиме електрику до Фінляндії.

Рейма Пяйвінен, операційний директор Fingrid, каже, що причиною припинення постачання, про яку повідомляє RAO Nordic, є труднощі з оплатою. Пяйвінен не може більш детально оцінити, що за цим стоїть і чи пов’язаний цей крок із санкціями.

За словами Fingrid, припинення постачання російської електроенергії нічим не загрожує споживачам. Відсутній імпорт можна замінити, імпортуючи більше електроенергії зі Швеції, а також частково за рахунок внутрішнього виробництва.

"Коли постачання електроенергії на оптовому ринку скандинавських країн зменшиться, це в принципі призведе до незначного зростання оптових цін" - сказав він.

Однак спочатку зростання цін, імовірно, буде спостерігатися в основному в біржових цінах на електроенергію. Пяйвінен нагадує, що більшість "звичайних споживачів електроенергії" купують електроенергію за фіксованими цінами, а це означає, що зростання цін не буде помітне або буде помітне з часом.

Електрика з Росії складає 10% споживання Фінляндії.

Нагадаємо, раніше Фінляндія домовилась із Естонією про взаємодопомогу на випадок проблем з постачанням газу.

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