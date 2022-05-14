Росія вичерпала ресурси найбільш боєздатних батальйонно-тактичних груп, - ГУР

У рф на державному рівні триває прихована мобілізація. В Бєлгородській та Ростовській областях на основі призовників та мобілізаційних ресурсів формуються нові підрозділи окупаційних військ.

Проте, застосування таких військ переважно є неефективним, заявив в ефірі загальнонаціонального марафону представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.

“Через військкомати викликають військовозобов’язаних, вони підписують контракти, після чого формуються нові підрозділи та направляються на територію України.На скільки ефективне застосування таких військ – це вже показують бойові дії. В багатьох випадках це не є ефективно, але ми реально розуміємо, що на сьогодні ресурси, які стосуються найбільш боєздатних батальйонно-тактичних груп російська федерація вичерпала. Хоча в неї ще достатньо резервів для того, щоб вводити на територію України”, – наголосив він.

Також Скібіцький підтвердив інформацію про пригніченість та депресивний морально-психологічний клімат в підрозділах російських окупаційних військ.

“Найбільш пригнічений моральний стан – у військовослужбовців 1 та 2 армійських корпусів з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей. Тому що саме там відбувається примусова мобілізація і призов до лав російських окупаційних військ. Непідготовлений особовий склад, який не має по суті бойового досвіду, спрямовується зараз на найбільш важливі напрямки. Крім того, ті резервісти, які направляються на територію України з рф, особливо з її центральних регіонів, східних регіонів, вони просто їхали й думали, що їдуть заробляти гроші, а тут їх по суті зустрічає потужний опір ЗСУ, територіальної оборони та всього населення України”, – розповів представник воєнної розвідки України.

Нагадаємо, що як заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, перелом у війні з Росією настане в серпні. Країна-окупант зазнає величезних втрат в Україні, і до кінця року війна може закінчитись.