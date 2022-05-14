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"Це шанс людям вирватися з пекла", – Андрющенко закликав українське ТБ допомогти спростувати брехню окупантів

Радник міського голови закликав телеканали повідомляти про зелені коридори і "що Україна чекає та бореться за маріупольців".

"Це шанс людям вирватися з пекла", – Андрющенко закликав українське ТБ допомогти спростувати брехню окупантів
Фото: Маріупольська міська рада

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко закликав українські телеканали допомогти спростувати брехню окупантів та інформувати про те, що Україна бореться за мешканців міста.

"У Маріуполі, де є електрика, хоча б від генераторів, люди почали дивитись телебачення. Наше. Українське. Через Т2. Тому у нас велике прохання до редакторів, журналістів та ведучих наших українських телеканалів пустити хоча б біжучий рядок про те, що Україна чекає та бореться за маріупольців. Що все поширене окупантами є брехня: ніякої кримінальної відповідальності, ніякої примусової мобілізації при перетині лінії зіткнення немає", – написав він у телеграмі.

Андрющенко наголосив, що це надважливо для реальної боротьби з дезінформацією окупантів. 

Окрім цього, радник міського голови Маріуполя попросив українське ТБ подавати інформацію про зелені коридори та евакуацію. 

"Це шанс людям вирватись з гуманітарного пекла. Щиро сподіваємось на порозуміння та співпрацю", – підсумував він.

Раніше Андрющенко заявив, що в заручниках окупантів залишаються до 170 тис. мешканців Маріуполя. У місті – гуманітарна катастрофа, яка загрожує маріупольцям небезпечними хворобами.

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