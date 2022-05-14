"Це шанс людям вирватися з пекла", – Андрющенко закликав українське ТБ допомогти спростувати брехню окупантів

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко закликав українські телеканали допомогти спростувати брехню окупантів та інформувати про те, що Україна бореться за мешканців міста.
"У Маріуполі, де є електрика, хоча б від генераторів, люди почали дивитись телебачення. Наше. Українське. Через Т2. Тому у нас велике прохання до редакторів, журналістів та ведучих наших українських телеканалів пустити хоча б біжучий рядок про те, що Україна чекає та бореться за маріупольців. Що все поширене окупантами є брехня: ніякої кримінальної відповідальності, ніякої примусової мобілізації при перетині лінії зіткнення немає", – написав він у телеграмі.
Андрющенко наголосив, що це надважливо для реальної боротьби з дезінформацією окупантів.
Окрім цього, радник міського голови Маріуполя попросив українське ТБ подавати інформацію про зелені коридори та евакуацію.
"Це шанс людям вирватись з гуманітарного пекла. Щиро сподіваємось на порозуміння та співпрацю", – підсумував він.
Раніше Андрющенко заявив, що в заручниках окупантів залишаються до 170 тис. мешканців Маріуполя. У місті – гуманітарна катастрофа, яка загрожує маріупольцям небезпечними хворобами.