Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ оприлюднило відео, на якому українські бійці знищують склад боєприпасів армії окупанта. Кадри, на яких видно, як палає російські техніка і снаряди, покладено на музику Моцарта.

"Днями в одному з районів виконання завдань наша група виявила польовий склад боєкомплекту російських окупантів. Під час спостереження за об'єктом було встановлено наявність значних запасів ворожих боєприпасів, зокрема, снарядів до танків та артилерійських систем різного калібру. Перебуваючи на невеликій відстані від цілі, воїни ССО навели на неї артилерію та корегували її вогонь до знищення об'єкту", – розповіли у Силах спецоперацій.

"Дякуємо за вдалий трек до відео "Маленька нічна серенада" його автору Вольфгангу Амадею Моцарту", – додали українські військові.

Напередодні десантники 80 окремої десантно-штурмової бригади показали, як завадили дев’ятій спробі ворожих сил форсувати річку Сіверський Донець.