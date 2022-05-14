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Ворог обстріляв прикордоння Сумщини некерованими авіаційними ракетами

Прикордонники зафіксували п’ять розривів на околиці одного з прикордонних сіл Шосткинського району.

Ворог обстріляв прикордоння Сумщини некерованими авіаційними ракетами
Фото: facebook.com/DPSUkraine

Ввечері п’ятниці, 13 травня,  військовослужбовці Держприкордонслужби зафіксували п’ять розривів на околиці одного з прикордонних сіл Шосткинського району Сумської області

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби.

Обстеживши місце влучання, прикордонники з’ясували, що вогонь вівся некерованими авіаційними ракетами. Їх фрагменти виявили на землі.

"Постраждалих внаслідок обстрілу немає", – повідомили у ДПСУ.

Фото: facebook.com/DPSUkraine

Фото: facebook.com/DPSUkraine

Нагадаємо, в ніч на 13 травня російські військові двічі вдарили ракетами по Сумській області. Обстрілів зазнав прикордонний населений пункт Очкине.

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