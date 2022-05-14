В Україні зараз перебувають 105 батальйонно-тактичних груп Росії, – Міноборони США

В Україні станом на зараз перебувають 105 батальйонно-тактичних груп Росії. Ворог продовжує додавати нові на територію Донбасу, повідомив представник Міністерства оборони США на брифінгу.

Посадовець Пентагону додав, що американська розвідка має дані про відмови виконання наказів деякими російськими офіцерами.

"Ми продовжуємо отримувати анекдотичні свідчення того, що бойовий дух та єдність підрозділів лишаються проблемою, солдати не підкоряються наказам або, ви знаєте, не бʼються так добре чи агресивно, як від них очікують, навіть деякі офіцери відмовляються виконувати накази", – повідомив він.

На запитання щодо бойового духу українців у Пентагоні нагадали, що захисники бʼються з 2014 року, і в Міністерства оборони США немає даних про проблеми з моральним станом.

"Не хочу говорити за кожен окремий підрозділ, але ми просто не бачимо, щоб це (низький бойових дух. – Ред.) зустрічався. У них є – вони продемонстрували – дуже сильну волю до боротьби та рвіння продовжувати захищати позиції", – додав посадовець.

За даними з відкритих джерел ворога, кожна російська батальйонно-тактична група налічує 600-800 військових. Однак ворог зазнає великих втрат в Україні, тож у реальності кожна з БТГ може мати значно меншу кількість окупантів.