"Їм не потрібні люди та їх домівки – виключно територія, яку ворог перетворює на пустелю".

За минулу добу війська РФ 30 разів обстріляли Луганщину. Половина обстрілів протягом 13 травня зафіксована у Гірській та Попаснянській громадах. Там ворог учора зруйнував ще 50 будинків.

Про це голова ОВА Сергій Гайдай повідомив уранці 14 травня.

"Приблизно таку кількість житла в цих громадах ми втрачаємо щодня. Слідом за містом Попасна росіяни знищують й прилеглі населені пункти. Їм не потрібні люди та їх домівки – виключно територія, яку ворог перетворює на пустелю", – зазначив Гайдай.

За його словами, зранку було зафіксовано щонайменше п’ять зруйнованих будинків у Троїцькому, п’ять – у Вікторівці, 11 – у Комишувасі. Вдень: п’ять – у Новозванівці, п’ять – у Врубівці, 10 – у Золотому. Ближче до вечора: по п’ять у Тошківці та Катеринівці.

Фото: facebook.com/odalug

Фото: facebook.com/odalug

Фото: facebook.com/odalug

Упродовж минулої доби пошкоджень унаслідок ворожих обстрілів зазнали сім багатоповерхівок у Сєвєродонецьку та одна в Рубіжному, де також зруйновані два приватні будинки.

У Лисичанську в результаті артилерійського обстрілу загарбників сталося руйнування адміністративної будівлі заводу гумових технічних виробів.

Охочі евакуюватися можуть зробити це залізницею – сьогодні з Покровська до Львова о 16:30 вирушить безкоштовний евакуаційний поїзд.