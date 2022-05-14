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Росія обстріляла з "ураганів" Дніпропетровщину, на подвірʼях людей знайшли касетні боєприпаси

Постраждалих, за даними ОВА, нема. 

Росія обстріляла з "ураганів" Дніпропетровщину, на подвірʼях людей знайшли касетні боєприпаси
РСЗВ "Ураган" (ілюстративне фото)
Фото: armyinform.com.ua

На світанку російські війська обстріляли Широківську громаду Дніпропетровщини з ракетних систем залпового вогню "Ураган".

Люди не постраждали, але в кількох будинках вибило шибки, повідомив у телеграм голова ОВА Валентин Резніченко. 

"На кількох подвір’ях – касетні боєприпаси. Працюють піротехніки", – написав він. 

Касетні боєприпаси окупанти використовують в багатьох областях України. Їх було знайдено і на Київщині, і в Донецькій та Луганській областях, і в Миколаєві. У Дніпропетровській області від детонації такого боєприпасу загинув мирний мешканець. Вони заборонені до використання міжнародним законодавством. 

Касетні боєприпаси містять міни вповільненої дії, які розлітаються на значну відстань і можуть довго лежати на поверхні, а тоді – здетонувати. Саме від них гине найбільша кількість людей після завершення бойових дії. Прикметна риса касетних боєприпасів – "парашут". 

Нагадаємо, "ураганами" по Дніпропетровщини ворог гатив і вранці 12 травня, у час, коли люди йшли на роботи. Тоді загинув один мирний мешканець, ще один зазнав поранень. Крім того, обстрілом було зруйновано обʼєкт критичної інфраструктури.

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