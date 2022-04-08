Завершено перший етап розмінування Ірпеня у Київській області. Про це повідомив очільник Національної поліції України Ігор Клименко.
Спеціалісти профільних служб перевірили місця базування армійців РФ і ведення активних бойових дій, покинуті бойові позиції та всі вулиці міста.
“Весь світ побачив наслідки перебування російських військових на Київщині і ті звірства, які армійці вчиняли щодо мирних людей. Тож після звільнення від окупантів робота поліцейських насамперед була спрямована на посилення там поліцейської присутності для патрулювання, зачистки від диверсійно-розвідувальних груп, реагування на всі повідомлення громадян і на допомогу місцевим жителям. Але не менш важливим завданням було і є розмінування звільнених селищ і міст”, – зазначив він.
Російські військові залишили після себе тисячі небезпечних “сюрпризів” – і це не лише боєприпаси, які не вибухнули, і сховки боєкомплекту, а й спеціально встановлені розтяжки і замінована техніка.
За словами Клименка, вибухотехніки Нацполіції вилучили в Ірпені понад 3000 вибухонебезпечних предметів.
Це:
- авіаційні бомби,
- залишки оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер»,
- протитанкові ракетні комплекси,
- касетні боєприпаси,
- протипіхотні міни ОЗМ-72,
- снаряди до гармат,
- мінометні міни,
- автоматичні гранатомети,
- саморобні вибухові пристрої та набої різного калібру.
Усі ці предмети будуть знищені у спеціально відведеному місці і вже ніколи не нестимуть небезпеку мирним жителям.
“І сьогодні ми можемо говорити, що завершено перший етап розмінування Ірпеня: в місті зачищено місця базування армійців і ведення активних бойових дій, покинуті бойові позиції та вулиці. Наступним етапом розмінування буде зачистка від небезпечних предметів житлового фонду міста”, – зазначив глава Нацполіції.
Нагадаємо, волонтери та комунальники прибрали сміття з майже п'ятої частини вулиць міста Ірпінь.
Російські військові атакували Ірпінь, що за 5 кілометрів від Києва, з перших днів війни. 27 лютого Маркушин говорив, що атаку на місто відбито, але ворог почав обстрілювати його з повітря. 28 березня мер повідомив про звільнення міста.