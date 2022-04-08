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Завершено перший етап розмінування Ірпеня: виявили авіаційні бомби, залишки “Іскандеру” і касетні боєприпаси

Загалом понад 3000 вибухонебезпечних предметів.

Завершено перший етап розмінування Ірпеня: виявили авіаційні бомби, залишки “Іскандеру” і касетні боєприпаси

Завершено перший етап розмінування Ірпеня у Київській області. Про це повідомив очільник Національної поліції України Ігор Клименко.

Спеціалісти профільних служб перевірили місця базування армійців РФ і ведення активних бойових дій, покинуті бойові позиції та всі вулиці міста.

“Весь світ побачив наслідки перебування російських військових на Київщині і ті звірства, які армійці вчиняли щодо мирних людей. Тож після звільнення від окупантів робота поліцейських насамперед була спрямована на посилення там поліцейської присутності для патрулювання, зачистки від диверсійно-розвідувальних груп, реагування на всі повідомлення громадян і на допомогу місцевим жителям. Але не менш важливим завданням було і є розмінування звільнених селищ і міст”, – зазначив він.

Російські військові залишили після себе тисячі небезпечних “сюрпризів” – і це не лише боєприпаси, які не вибухнули, і сховки боєкомплекту, а й спеціально встановлені розтяжки і замінована техніка.

За словами Клименка, вибухотехніки Нацполіції вилучили в Ірпені понад 3000 вибухонебезпечних предметів.

Це:

  • авіаційні бомби,
  • залишки оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер»,
  • протитанкові ракетні комплекси,
  • касетні боєприпаси,
  • протипіхотні міни ОЗМ-72,
  • снаряди до гармат,
  • мінометні міни,
  • автоматичні гранатомети,
  • саморобні вибухові пристрої та набої різного калібру.

Усі ці предмети будуть знищені у спеціально відведеному місці і вже ніколи не нестимуть небезпеку мирним жителям.

“І сьогодні ми можемо говорити, що завершено перший етап розмінування Ірпеня: в місті зачищено місця базування армійців і ведення активних бойових дій, покинуті бойові позиції та вулиці. Наступним етапом розмінування буде зачистка від небезпечних предметів житлового фонду міста”, – зазначив глава Нацполіції.

Нагадаємо, волонтери та комунальники прибрали сміття з майже п'ятої частини вулиць міста Ірпінь.

Російські військові атакували Ірпінь, що за 5 кілометрів від Києва, з перших днів війни. 27 лютого Маркушин говорив, що атаку на місто відбито, але ворог почав обстрілювати його з повітря. 28 березня мер повідомив про звільнення міста.

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