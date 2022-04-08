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У Києві через війну пошкоджено 208 житлових будинків, – КМДА

Пошкоджень також зазнали 46 шкіл, 29 садків, 17 об’єктів охорони здоров’я.

У Києві через війну пошкоджено 208 житлових будинків, – КМДА
Фото: EPA/UPG

У столиці України від початку повномасштабного російського вторгнення пошкоджено 208 житлових будинків, 46 шкіл, 29 садків та 1 дитячий будинок.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Пошкоджень також зазнали 13 адміністративних будівель, 2 спортивні об’єкти, 5 об’єктів соціальної сфери, 17 – охорони здоров’я, 10 – культурної сфери, 48 об’єктів транспортної інфраструктури.

"Місто спільно з профільними фахівцями продовжує обліковувати пошкоджені об’єкти інфраструктури. Усі ці об’єкти будуть взяті на облік, фахівці визначать ступінь пошкоджень. Після цього розпочнеться їхнє поступове відновлення", – зазначають у КМДА.

 Як повідомляли, в Києві відновлюють роботу громадського транспорту. Станом на 7 квітня приватні перевізники відновили роботу на 11 маршрутах. 

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