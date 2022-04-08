США схвалили передачу Україні комплексів Stinger та Javelin, а також безпілотників Switchblade. Про це повідомляє пресслужба Міноборони США.

"Усі протиброньові та протиповітряні системи з двох пакетів безпеки, затверджених президентом у березні, поставлені. Адміністрація продовжує співпрацю з союзниками та партнерами щодо визначення додаткових систем озброєння, які допоможуть українським військовим захищати свою країну. На прохання президента Зеленського це допомога у придбанні зенітних систем більшої дальності та боєприпасів, які вони навчені використовувати", - йдеться у повідомленні.

У повідомленні також наводиться повний список озброєння. Вочевидь, йдеться про все озброєння, яке вже передано та ще буде передано Україні:

понад 1400 зенітних комплексів Stinger;

понад 5000 протитанкових систем Javelin;

понад 7000 інших протитанкових систем;

сотні тактичних безпілотних літальних апаратів Switchblade;

понад 50 мільйонів набоїв;

45 тисяч комплектів бронежилетів та касок;

броньовані високомобільні багатоцільові колісні транспортні засоби;

ракетні системи з лазерним наведенням;

безпілотні повітряні системи Puma;

прилади нічного бачення, тепловізійні системи та оптика;

прилади супутникової зйомки.

"Адміністрація працює цілодобово, щоб виконати пріоритетні запити України щодо надання допомоги в безпеці, доставляючи зброю із запасів США, коли вона доступна, та сприяючи доставці зброї союзниками та партнерами, коли їхні системи краще відповідають потребам України", - повідомляє Пентагон.

Також повідомляється, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну США надали Україні допомоги у сфері безпеки на понад 1,7 мільярда доларів. Загалом надано 2,4 мільярда доларів з початку роботи адміністрації Байдена.