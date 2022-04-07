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На Харківщині російські військові катували і підпалили трьох людей

Аби приховати злочин, перед підпалом тіла накрили автомобільними шинами

На Харківщині російські військові катували і підпалили трьох людей
Фото: Харківська обласна прокуратура

На Харківщині, у селі Гусарівка Ізюмського району, російські військові катували і підпалили трьох людей. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура. 

"За даними слідства, російські військові під час окупації с. Гусарівка Ізюмського району катували та після цього підпалили трьох місцевих мешканців. З метою знищення слідів своїх злочинів військові РФ накрили їх тіла перед підпалом шинами від автомобіля", - повідомляють у прокуратурі.

Спалені частини тіл людей були знайдені сьомого квітня, після того, як українські військові звільнили село від окупантів. 

Наразі Харківська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, що Генеральна асамблея Організації Об’єднаних Націй призупинила участь Росіх у Раді з прав людини. Приводом для резолюції стали грубі порушення прав людини у місті Буча на Київщині.

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