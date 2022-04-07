За сьогодні гуманітарними коридорами евакуйовано 4 676 українців

Завтра продовжиться евакуація з Маріуполя і заблокованих міст Запорізької та Луганської областей.

7 квітня гуманітарними коридорами було евакуйовано 4 676 людей. Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

Із Маріуполя та Бердянська на власному транспорті та автобусах для евакуації до Запоріжжя доїхали 3 256 людей. З них з Маріуполя – 1 205 людей. 2 050 людей доїхали з міст Запорізької області: Пологи, Василівка, Бердянськ та Мелітополь

До міста Мелітополь доїде колона з 9 автобусів для евакуації. Автобусами буде доставлена також гуманітарна допомога.

Завтра зранку планується відправка автобусів в напрямку Запоріжжя. Місце збору людей – вул. Івана Алексєєва, 12 (пожежна частина 10).

Також два автобуси для евакуації сьогодні доїхали до міста Токмак. Виїзд планується завтра зранку. Місце зборів – вул. Шевченка, 5

Також завтра зранку з міста Запоріжжя будуть направлені автобуси для евакуації людей з міста Бердянськ.

З міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне та Кремінна в Луганській області сьогодні вдалося евакуювати 1 420 людей.

"Завтра продовжимо працювати по гуманітарному коридору для Маріуполя і заблокованих міст Запорізької області, а також для евакуації людей з міст Луганської області", - зазначила Верещук.

Нагадаємо, всього на сьогодні було погоджено 10 гуманітарних коридорів.