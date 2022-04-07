"Марунові берети" оприлюднили відео, як знищили "стугною" ворожу техніку з екіпажем
"Марунові берети" оприлюднили відео, як знищили "стугною" ворожу техніку з екіпажем
Генштаб ЗСУ показав, що Javelin і NLAW роблять з російськими танками
Генштаб ЗСУ показав, що Javelin і NLAW роблять з російськими танками
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
Генштаб показав, чим завершилася чергова спроба незаконної заготівлі дров для російських окупантів
Генштаб показав, чим завершилася чергова спроба незаконної заготівлі дров для російських окупантів
На Дніпропетровщині та Львівщині місцеві мешканці повідомляють про вибухи (оновлено)
На Дніпропетровщині та Львівщині місцеві мешканці повідомляють про вибухи (оновлено)
“Людей знищували з бойових машин десанту 30 калібром. Потім автівки росіяни грабували”
“Людей знищували з бойових машин десанту 30 калібром. Потім автівки росіяни грабували”
Придністров'я готує аеродром для прийому літаків, - Генштаб
Придністров'я готує аеродром для прийому літаків, - Генштаб
ГоловнаСуспільствоВійна

За сьогодні гуманітарними коридорами евакуйовано 4 676 українців

Завтра продовжиться евакуація з Маріуполя і заблокованих міст Запорізької та Луганської областей.

За сьогодні гуманітарними коридорами евакуйовано 4 676 українців
Фото: ОПУ

7 квітня гуманітарними коридорами було евакуйовано 4 676 людей. Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

Із Маріуполя та Бердянська на власному транспорті та автобусах для евакуації до Запоріжжя доїхали 3 256 людей. З них з Маріуполя – 1 205 людей. 2 050 людей доїхали з міст Запорізької області: Пологи, Василівка, Бердянськ та Мелітополь

До міста Мелітополь доїде колона з 9 автобусів для евакуації. Автобусами буде доставлена також гуманітарна допомога.

Завтра зранку планується відправка автобусів в напрямку Запоріжжя. Місце збору людей – вул. Івана Алексєєва, 12 (пожежна частина 10).

Також два автобуси для евакуації сьогодні доїхали до міста Токмак. Виїзд  планується завтра зранку. Місце зборів – вул. Шевченка, 5

Також завтра зранку з міста Запоріжжя будуть направлені автобуси для евакуації людей з міста Бердянськ.

З міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне та Кремінна в Луганській області сьогодні вдалося евакуювати 1 420 людей.

"Завтра продовжимо працювати по гуманітарному коридору для Маріуполя і заблокованих міст Запорізької області, а також для евакуації людей з міст Луганської області", - зазначила Верещук.

Нагадаємо, всього на сьогодні було погоджено 10 гуманітарних коридорів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також