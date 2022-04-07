Зеленський: "Українці не будуть на колінах просити про зустріч з РФ для переговорів про мир"

Президент зазначив, що пріоритетними питання є припинення війни, окупований Крим та Донбас.

Президент Володимир Зеленський заявив, що українці не будуть на колінах просити нову зустріч з Росією для переговорів. Для припинення війни потрібне бажання Москви.

Про це він заявив в інтерв'ю індійському телеканалу Republic Media Network.

"Я вважаю, що було б краще, щоб вже з пулом цих домовленостей (про гарантії безпеки, - ред.) зустрічатися з РФ, щоб не просто була зустріч заради зустрічі, а була якась конкретика", - сказав президент.

На запитання, чи готовий він зустрітися з Володимиром Путіним один на один, Зеленський відповів: "Так, я готовий зустрічатися з президентом Путіним. Від нього залежить наступ на Україну й від нього залежить припинення війни".

Зеленський зазначив, що для нього пріоритетними питання є припинення війни, окупований Крим та Донбас.

Президент наголосив, що Україна не хоче, щоб війна тривала так довго. Однак, важливо, щоб було бажання з боку Москви.

"Бо на колінах ніхто їх просити про зустріч, про дзвінки, про завершення війни ніхто не буде", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, 18 березня речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що необхідність зустрічі Путіна та Зеленського залежатиме від модальності документа про припинення вогню, її ще належить узгодити.

Раніше видання Financial Times опублікувало проєкт мирної угоди між Україною і РФ. Радник глави ОП Михайло Подоляк назвав її не більш як чернеткою, котра демонструє позиції Росії, та зазначив, що українська сторона підтверджує лише припинення вогню, виведення російських військ і гарантії безпеки від низки країн.